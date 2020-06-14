Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması! - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceğine dair sözler de kullandı.


Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;


Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile şartlar uyarsa devam edeceğiz. Sergen Yalçın'ın oynatmak istediği herkesle oturup konuşacağım. Hocamdan da isimleri henüz net alamadım. İstemedikleri varsa da ayrılacağız.


'ABDULLAH AVCI BİZİ HİÇ ÜZMEDİ'


Abdullah Avcı sahada değil ama ödeme mükellefiyetimiz devam edecek. Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim. İyi bir hocadır Abdullah Hoca. 30 milyon TL tazminatım var, vazgeçtim derse çok teşekkür ederim kendisine ama demek mecburiyeti yok. Zaten kontratın yazıyor, iş bulana kadar olan maaşlarını ödemekle kulüp mükellef. 3 yıllık kontrat ve devam ediyor


'TALISCA GELİP OYNAMAK İSTİYORSA...'


Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Oraya sığıyorsa gelmesini isterim. Beşiktaş'a gelen futbolcular giderken büyük bir aşkla gidiyor. Demba Ba, Pepe, Quaresma, Talisca...


'QUARESMA DEFTERİ KAPANDI'


Quaresma, gönlümüzde taht kurmuş bir oyuncudur. Onu da Quaresma yapan bu Beşiktaş taraftarıdır. O defter kapandı artık. Artık önümüze bakarak, genç çocuklarla, 3-5-10 sene top oynayacak, satılıp gelir getirecek futbolcularla yolumuza devam edeceğiz.


'SERT BİR HASTALIK GEÇİRMEDİM'


Beni doktor aradı, test pozitif  dedi. Tedirgin olduk ama 10 gün sonra negatife döndü. Çok sert geçirmedim. Ne geçirdiğimi ben de bilmiyorum.


'ŞOV YAPMAYI BIRAKACAĞIZ'


Şov yapmayı bırakacağız. Popülist politikaları bırakacağız. Bunun uzun vadede zarar verdiğini görüyoruz. Kendi kaynaklarımızla bu işi yürüteceğiz. Aile için de böyledir, hayat için de... Kendi içimizden özümüzden, özümüzden olması şart, ayrıca genç çocukları bulursunuz, yetiştirir öğretirseniz... Bu iş beklemek, sabır ister.


'KAMPANYA DEVAM EDECEK, PARA GELMESİ GEREKİYOR'


Bu kampanya devam edecek. Şekil şemal, ufak değişiklikler ve farklı versiyonlarla devam edecek. 6 ay, 1 yıl sürekli para gelmesi gerekiyor. Gelecek paranın borca yetme ihtimali yok. 3 milyar borç, 450 milyon TL faiz var. Faaliyete para kalmıyor. Kesinlikle parasal anlamda önemli bu bağış kampanyası. 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık. Miktar olarak önemlidir. Geleli 3 ay oldu. Pandemi geldi. Bırakın işimizi yapalım. Trollerle, medyayla, eski dostlarıyla rahatsız ediyorlar. Muhalefetten bir destek olmadı kampanyaya.



Ahmet Nur Çebi, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:48 

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması! - Son Dakika Spor
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