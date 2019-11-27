Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'ya ziyarette bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'ya ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ile Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da yer aldı.

Ziyaret sırasında Türkiye'nin en önemli kurumlarından ve değerlerinden biri olan THY'nın siyah-beyazlılarla yapmış olduğu iş birliğine katkıları nedeniyle Aycı'ya da teşekkür edildi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda İlker Aycı'ya futbol ve basketbol takımlarının formalarını hediye etti.

Ahmet Nur Çebi, ilker aycı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta gündem Guilherme! İlk görüşme geçen hafta yapıldı
Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:34:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]