Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Koita, Gökhan Töre, Vida ve Ljajic açıklaması

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

PAOK Başkanına bir iyi niyet mektubu gönderdim. Hassas bir durum. Biz oraya spor için gidiyoruz. Gerginlik ve stresten uzak tutmaya çalışıyoruz futbolcularımızı. Bakanımız da bu konuda çaba sarfediyor. Biz oraya gidip maçı alıp gelmek istiyoruz. Tek dileğimiz bu.

Futbolcuların indirim konusu

Bazen konuşurken anlatmak istediğinizi anlatamamış olabiliyorsunuz. Yabancı futbolcularımızın %99'u kabul etmedi indirim taleplerimizi. Türk futbolcularımızın tamamına yakını geçen sezonla ilgili indirim taleplerimizi kabul ettiler. Bu sezon için görüşmeler devam ediyor. Geçen sezon için salgınla ilgili indirim talebimizde Türk oyuncular destek oldu ama yabancı oyunculardan destek alamadık. Gelecek sezonla ilgili Necip dışında bir oyuncumuzla yol alamadık maalesef. Yabancı oyuncularımızla ilgili yüksek kontrat problemlerimiz var. Onlar da indirime yanaşmıyor. Ayrıca harcama limtilerinden dolayı yeni oyuncular da bulmakta zorlanıyoruz. Limitimiz 32 milyon Euro civarında. Son 3 oyuncu ve Atiba ile birlikte Karius ve Burak'ın ayrılığına rağmen bu 4 futbolcuyu tescil edebildik. Atiba, Mensah, N'Sakala ve Welinton. Gelecek günlerde almak istediğimiz oyuncularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Vida'nın geleceği

Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir takım yok. Oyuncu da en yüksek kontratı almak istiyor. O rakamı veren de kontratı gereği Beşiktaş olduğu için ayrılmak istemiyor. Durum bu. Gidecek oyuncular sonrası transfer yapabileceğiz. Birkaç tane oyuncunun niyeti var ama pazarlıklar sürüyor. Bu isimler Vida ve Ljajic değil.

Erken seçim söz konusu değil

Erken seçim söz konusu değil. Mevcut yönetimimizle devam ediyoruz. İşimiz kolay değil. Çıkan haberleri doğru bulmuyorum.

Ben Trabzonluyum ama Beşiktaşlıyım

Yönetimimize muhalif olan bir grup benim Trabzonsporlu olduğumu gündeme getirerek beni yıpratmaya çalışıyorlar. Ben Beşiktaşlıyım. Benim toprağım Trabzon. Burnumda tüten memleketim. Ama ben Beşiktaşlıyım. Bunu kullanıp beni üzmeye çalışıyorlar camia içinde. Örneğin Trabzonspor'un mahkemesi devam ederken Şampiyonlar Ligi'yle ilgili açıklama yaptık ben ve Sergen Hocam. Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde katılmak istemeyiz dedik. Bunu aldılar sosyal medyada nerelere getirdiler. Bunlar beni yıpratmak için yapılıyor. Ben Beşiktaşlıyım. Bunun tartışmasını kabul etmiyorum. Ben Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum ama bir Beşiktaşlıyım. Bu böyle bilinsin.

80 milyon TL'nin yarısı hesabımızda

Kampanyamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. 80 milyon TL'nin yarısından fazlası hesaplarımıza geçmiştir. 5 gün sonra, 10 gün sonra ödeyeceklerini söyleyenler var. Bunda problem yok. Para sonuçta insanlar müsait olduğunda ödeyeceklerdir.

Santrfor transferi

Santrfor adayımız var birkaç tane. Transferler bir şekilde imza atılmadan açıklanması doğru değil. Kasımpaşa'daki Koita ile ilgili görüştüğümde bu sezon takım planlaması içinde olduğunu söylediler. Planda değişiklik olursa bizimle görüşeceklerini söylediler. Sonuçta plan onların.

Oğuzhan Özyakup indirim yaptı mı?

Euro üzerinden bir indirim yaptı ama TL üzerinden bir rakam henüz belli değil. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor.

Gökhan Töre gündemde mi?

Bugün gündemimizde değil. Yarın ne olur bilemem.

Adem Ljajic'in geleceği ne durumda?

Virüse yakalandığı için kendisinden faydalanamadık. Ligler başlayınca da sakatlandı. Şu anda da sakatlığı devam ediyor. Durumu bu.