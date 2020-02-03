Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR ve 'limit' tepkisi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR ve 'limit' tepkisi! - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR ve 'limit' tepkisi!

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin uygulanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR ve 'limit' tepkisi!, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin uygulanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.


Çebi, kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin şubat sayısında yer alan yazısında, ilk yarı boyunca her hafta etkisi artarak gerçekleşen hakem hatalarının takım üzerindeki olumsuz etki yarattığını belirterek, şöyle dedi: "Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim-duymadım-bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir." Hakem hatalarının, Göztepe maçında yaşananlarla çok farklı bir boyut kazandığını savunan Çebi, "Yönettiği oyunun kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın, gerekli itirazları yaptığımızdan ve bu sürecin sıkı takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.


TFF'YE 'LİMİT' ELEŞTİRİSİ


Yazısının devamında takım harcama limitleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) eleştiren başkan Çebi, "Finansman giderleri, yüzde 31.5 faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet verdi" dedi.


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
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