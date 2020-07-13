Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması! - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması!

Spor Arena / İsmail ER - Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezondan itibaren yabancı sayısını kademeli olarak azaltma kararına tepkilerler sürüyor.

Spor Arena/ İsmail ER - Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezondan itibaren yabancı sayısını kademeli olarak azaltma kararına tepkilerler sürüyor. Son eleştiri Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den geldi. Siyah beyazlılarda geçtiğimiz günlerde de teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon 14 yabancıdan sadece 8'inin kadroya alınması yönündeki kararı beğenmediğini belirterek "8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak. Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok" demişti. Başkan Çebi de, teknik direktörü Yalçın'a paralel açıklamalarda bulundu.

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'Rakamlar üstünden ilerleyemeyiz'


Çebi şunları söyledi: "Kulüplerimizin durumu ortada. Ne bizim ne başkasının tribüne ya da eve oyuncu transfer edecek lüksü yok. Bu çok yanlış uygulama tekrar gözden geçirilmeli. Aceleye getirilmiş, araya sıkıştırılmış gibi. Böyle önemli konu her kesimin görüş birliği ile sisteme oturtulmalı. Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım. Kaç yabancı hakkımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Bunun dışında kafa karışıklığına gerek yok. Türk futbolcu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemeyiz. Yabancı sınırı yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Örneğin yerli oyunculardaki vergi oranı düşürülebilir."


Burak Ylmaz-Cisse ikilisi en az 40-45 gol atar


Yabancı konusu tartışıladursun Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon forvette dönem dönem sıkıntı yaşayan ve bu nedenle Burak Yılmaz'ın yanına bir isim arayan siyah beyazlıların listesindeki isimlerden biri, Sergen Yalçın'ın eski takımı Alanyaspor'da oynayana Papiss Cisse... Ancak gerek Senegalli yıldızın gerekse Burak'ın yaşlarının 35 olması camiada kaygıya yol açarken, "Daha genç bir isim alınmalı" önerileri geldi. Sergen Yalçın ve ekibi işi istatistiklere dökerken "İki isim birlikte en az 40-45 gol atar" yönünde rapor hazırladılar. Raporda ayrıca Hem Burak'ın hem de Cisse'nin çok disiplinli, gerçek birer profesyonel olduğu ve gençlere örnek teşkil ettiği de eklendi. Bu sezon ligde Cisse 22, Burak ise 13 gol attı.


Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:00 

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması! - Son Dakika Spor
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