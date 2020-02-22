Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu

13 dakika önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada futbol takımına bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi.


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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