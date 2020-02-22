Son Dakika › Spor › Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu - Son Dakika Spor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla buluştu
13 dakika önce
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada futbol takımına bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi.
Son Dakika Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı Kayserispor-Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı