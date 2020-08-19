Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Galatasaray'ın da derdi Leyla idi'

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önceki gün Bernard Mensah ve transfer limiti konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Yeni formaların tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çebi, Cengiz'in, "Başka kulüpler sıkıştıysa, paraları Leyla'ya bastıkları için bu duruma geldiler! Hem paraları bas harca, sonra da gel 'Param bitti, bana limit artırımı verin' de" şeklindeki ifadeleri için, "Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. Galatasaray da dahil olmak üzere geldiysek Sayın Cengiz'in söylediği sebeplerle geldik" yorumunu yaptı.

MENSAH YALAN KONUŞACAK BİRİ DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlarının yer aldığı bir WhatsApp grubunda paylaştığı mesajı açıklayan Çebi, "Transferde menajer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim. Saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları artırmak isteyenlere katkı vermeyelim demiştim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in, "Biz Mensah'ı değil, Mensah bizi aradı" şeklindeki sözlerini de değerlendiren Çebi, "Bizden kendisinin Mensah'ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Koskoca Galatasaray Başkanı öyle diyorsa öyledir. Ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil" dedi.