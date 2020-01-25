Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Henüz birisini bulamadık, Sergen Yalçın...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Henüz birisini bulamadık, Sergen Yalçın...' - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Henüz birisini bulamadık, Sergen Yalçın...'

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın'ın Söke ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği açılış törenine katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Henüz birisini bulamadık, Sergen Yalçın...', System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın'ın Söke ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği açılış törenine katıldı. Başkan Çebi, katıldığı açılışta teknik direktör konusunda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.


Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı ile dün yollarını ayırmalarının ardından, Avcı ile vedalaştıklarını ifade ederek, "Hocamızla vedalaştık, daha yenisini bulamadık" şeklinde konuştu.


Çebi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın isminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak ise "Herkesin ismi geçiyor. Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" açıklamasını yaptı.



Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:08 
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