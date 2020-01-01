Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayımladığı yeni yıl mesajında her alanda başarının artmasını hedefleyerek çalışacaklarını belirtti. Başkan Çebi, kulübün internet sitesindeki mesajında, 2019'un Beşiktaş için büyük bir değişimin de başlangıcı olduğunu ifade ederek, "Ulaşılabilir, şeffaf ve çalışkan yönetim hedefiyle geldiğimiz bu şerefli görevde ikinci ayımızı doldururken, Beşiktaşlılara ve tüm spor kamuoyuna verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



"Hakkımızı sonuna dek arayacağız"



Çebi, yeni yılda öncelikli hedeflerinin mali yapıyı düzeltmek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Yeni yılda da atacağımız her adımda Beşiktaşlılık duruşundan taviz verme den, her alanda başarının artmasını hedefleyeceğiz. Haksızlıklar karşısında dimdik duran, hakkını sonuna kadar arayan bir Beşiktaş olacak. 2020'de öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını düzeltmek olacak. Bunu yaparken de Beşiktaş değerlerine sonuna kadar sadık kalacağız. Kulübün finansal yapısını düzeltirken sportif hedeflerden de asla taviz vermeyeceğiz."



"Şeffaf bir Beşiktaş göreceksiniz"



Kulübün geçmiş 10 yılını denetleteceklerini yineleyen Çebi şunları söyledi: "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, yola çıktığımız ilk günden bu yana hesabını veremeyeceğimiz tek bir iş yapmadık, yapmayacağız. Geçmişe yönelik olarak da Beşiktaş'ın son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız. Bağımsız uzmanların yürüttüğü bu süreç tamamlandığında, denetim raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Artık her yönüyle açık, net, şeffaf bir Beşiktaş göreceksiniz. Bu süreçte en büyük destekçimiz olan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum."



