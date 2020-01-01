Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hesabını veremediğimiz tek iş yapmadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Hesabını veremediğimiz tek iş yapmadık' - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hesabını veremediğimiz tek iş yapmadık"

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayımladığı yeni yıl mesajında her alanda başarının artmasını hedefleyerek çalışacaklarını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayımladığı yeni yıl mesajında her alanda başarının artmasını hedefleyerek çalışacaklarını belirtti. Başkan Çebi, kulübün internet sitesindeki mesajında, 2019'un Beşiktaş için büyük bir değişimin de başlangıcı olduğunu ifade ederek, "Ulaşılabilir, şeffaf ve çalışkan yönetim hedefiyle geldiğimiz bu şerefli görevde ikinci ayımızı doldururken, Beşiktaşlılara ve tüm spor kamuoyuna verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.


"Hakkımızı sonuna dek arayacağız"


Çebi, yeni yılda öncelikli hedeflerinin mali yapıyı düzeltmek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Yeni yılda da atacağımız her adımda Beşiktaşlılık duruşundan taviz verme den, her alanda başarının artmasını hedefleyeceğiz. Haksızlıklar karşısında dimdik duran, hakkını sonuna kadar arayan bir Beşiktaş olacak. 2020'de öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını düzeltmek olacak. Bunu yaparken de Beşiktaş değerlerine sonuna kadar sadık kalacağız. Kulübün finansal yapısını düzeltirken sportif hedeflerden de asla taviz vermeyeceğiz."


"Şeffaf bir Beşiktaş göreceksiniz"


Kulübün geçmiş 10 yılını denetleteceklerini yineleyen Çebi şunları söyledi: "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, yola çıktığımız ilk günden bu yana hesabını veremeyeceğimiz tek bir iş yapmadık, yapmayacağız. Geçmişe yönelik olarak da Beşiktaş'ın son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız. Bağımsız uzmanların yürüttüğü bu süreç tamamlandığında, denetim raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Artık her yönüyle açık, net, şeffaf bir Beşiktaş göreceksiniz. Bu süreçte en büyük destekçimiz olan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum."


Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı
Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu Beşiktaş'ın yıldızından Cüneyt Çakır tepkisi: Formamın çekildiğini gördü Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı

Son Dakika Haberleri
15:12 Altınordu Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı - Son Dakika Spor
15:12 P&G'nin Desteklediği Sporcular Olimpiyat Yılına Hazır - Son Dakika Spor
15:12 Altınova'da hedef BAL Ligi - Son Dakika Spor
15:09 İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri - Son Dakika Spor
15:08 İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı - Son Dakika Spor
15:07 Fenerbahçe Mertens'in transferi için harekete geçti - Son Dakika Spor
12:49 Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hesabını veremediğimiz tek iş yapmadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]