Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

7 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Kulüpten yapılan açıklamada Çebi'nin, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın, Ataşehir Belediyespor'u 4-1 yendiği maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir kaza geçirdiği belirtilerek, "Kaza neticesinde başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Kulüpten yapılan açıklamada Çebi'nin, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın, Ataşehir Belediyespor'u 4-1 yendiği maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir kaza geçirdiği belirtilerek, "Kaza neticesinde başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan başkanımız taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 
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