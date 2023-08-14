Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortak olduğu şirkette 11 çalışan dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortak olduğu şirkette 11 çalışan dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Son Güncelleme: 14.08.2023 15:13

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir demir çelik firmasının, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında olduğu iddia edilen 11 çalışanı, şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ortakları arasında bulunduğu demir çelik firması, 11 çalışanının şirketlerini 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi, 'Örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi.

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Ahmet Nur Çebi, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortak olduğu şirkette 11 çalışan dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortak olduğu şirkette 11 çalışan dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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