Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Omuz omuza olmamız gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Omuz omuza olmamız gerekiyor' - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Omuz omuza olmamız gerekiyor"

6 saat önce

Wyndham Otel'de düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Anadolu Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

Wyndham Otel'de düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Anadolu Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Ahmet Nur Çebi, yaptığı konuşmada, seçim nedeniyle başkente geç gelmek durumunda kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.


Genel kurul üyelerini aidatları ödemeleri hususunda uyaran Çebi, "Beşiktaş'ı yönettiğimiz için sizlere minnettarız. 60 gün çok yorucu ve hırpalayıcı geçti." dedi.


Seçim sürecinde açık olacaklarını söylediklerine dikkati çeken Çebi, "Geldiğimizden beri Beşiktaş'taki mevcut durumu anlatmaya çalışıyoruz. 'Bunları bilerek geldiniz' gibi söylemler oluyor. Hayır arkadaşlar ben sizler olmadan yol yürüyemem. Omuz omuza olmamız gerekiyor. Ben size her şeyi iyisiyle kötüsüyle söylemekle sorumluyum." diye konuştu.


Beşiktaş başkanlığına aday rakibinin "7 senenin denetlenmesini istiyorum", kendisinin de "10 sene olsun' dediğini vurgulayan Çebi, "Böyle bir


çalışma içeresindeyiz. Bunu denetleme kurulunun yapmasını istedik. Denetleme kurulumuz da çalışmalara başladı. Sonucunu, eğrisi doğrusu nedir kamuoyunun önünde sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.


Siyah-beyazlı takımın hakem hataları nedeniyle sıkıntı çektiğini savunan Çebi, "Arkadaşlarımızın, hakkımızın yendiğini düşünüp, kızdıklarını görüyorum. Biz de üzülüyoruz, biz de sıkılıyoruz ancak elimizi, kolumumuzu masalara vurmamızın bir katkı vermeyeceğini ben geçmiş dönemlerde gördüm. Gerekli sonuca varabileceğimiz yerlerde gayretlerimizi gösteriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


Konuşmasının ardından Çebi, katılımcılar arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ile kısa süre sohbet ettti. Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya gelen Çebi, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:13 
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