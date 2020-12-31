Ahmet Nur Çebi: "Endişe edilecek bir durum yok"
31.12.2020 23:57
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumu ile ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumu ile ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.
Korona virüs testi ikinci kez pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Başkan Çebi, endişe edilecek bir durum olmadığının altını çizerek, "Dün yapılan Covid-19 PCR testimin sonuçlanmasında bu yana hastanede tedavi görmekteyim. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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