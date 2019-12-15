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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu
6 saat önce
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah beyazlılara bu akşam Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı için başarılar diledi.
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