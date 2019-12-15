Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah beyazlılara bu akşam Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı için başarılar diledi.


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
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