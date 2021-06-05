Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'den torpil istedi

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, limitlerin artırılması için talebini yineledi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Başkan, TFF'den 'torpil' istedi.

"BU BİZİM VAZİFEMİZ"

Çebi, "Limitlerimizi çok geriye çekiyorsunuz. Bu sene daha da çekecekler, bunu yapmayın. Özellikle Beşiktaş için hiç yapmayın, hatta torpil yapın. Çünkü biz ülke puanı açısından önemli şeyler yapmak istiyoruz. Zaten buna mecburuz. Bu bizim vazifemiz" talebinde bulundu. TFF'nin vereceği yanıt merak konusu oldu.

"İSTİKLAL MARŞI OKUYACAK OYUNCU YOK"

Çebi yabancı sayısıyla ilgili de, "Sahaya çıkıyorsunuz 11 yabancı oynuyor. İçinde bir Türk oyuncu yok, İstiklal Marşı okunuyor. Bu da hoş tablo değil. Diğer taraftan da bu tür konularda da bir anda karar vererek geçiş yapamazsınız, süreç ister. Çünkü yapılmış kontratlar var" değerlendirmesini yaptı.

"SAHAYA FUTBOLCU ÇIKARMAMAK HOŞ DEĞİL"

Yabancı sınırlamasıyla kenarda oturacak oyuncuların külfet olduğunu da ifade eden Başkan, "Milyonlarca avro verdiğiniz insanları sahaya çıkarmamak da hoş bir şey değil. Şu krizde, ekonomide yaptığınız sözleşmeler var. Oyuncu 'git' dediğinizde gitmiyor. Hemen hemen her konuda pandemiden kaynaklanan sıkıntılar var" diye sözlerini tamamladı.