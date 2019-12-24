Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı... - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı...

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı..., System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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