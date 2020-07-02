Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ersin Destanoğlu açıklaması: 'Fazlası var' - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ersin Destanoğlu açıklaması: 'Fazlası var'

Spor Arena / İsmail ER - Son dönemde Türk futbolunda yaşanan maddi darboğazlar kulüplerin bütçelerinde küçülmeye gitmesine yol açarken, yüksek maliyetli yıldızların yerini yavaş yavaş altyapıdan yetişen gençler alıyor.

Spor Arena/ İsmail ER - Son dönemde Türk futbolunda yaşanan maddi darboğazlar kulüplerin bütçelerinde küçülmeye gitmesine yol açarken, yüksek maliyetli yıldızların yerini yavaş yavaş altyapıdan yetişen gençler alıyor. Beşiktaş da gençlere kadrosunda yer veren kulüplerden... Bunlardan biri de Ersin Destanoğlu. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Karius'un ayrılmasının ardından kaleyi Ersin'e emanet ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi de Yalçın'ın bu hamlesini desteklediğini belirterek "Benim gönlüm yeni sezonda kalemizi gençlerin korumasından yana" diye konuştu.

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'Bir yerli kaleci daha alabiliriz'


Büyük kulüplerin altyapısından yetişen çoğu gencin yeteri kadar şans alamayıp başka kulüplere gittiğini ancak bu döngünün kırılması gerektiğini belirten Çebi, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ı gençlere şans verme konusunda destekliyorum. Ersin Destanoğlu tercihini de olumlu buluyorum. Ersin'in yabancılarından eksiği yok, fazlası var. Utku Yuvakuran da yine keza genç ve yetenekli bir isim. Yanlarına iyi bir yerli kaleci daha alabiliriz. Ersin'in yedek kalmasına gönlüm elvermez, A takım kalesini koruyacak güçte" dedi. Başkan Çebi ayrıca gelecek sezon hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli hamleler yapmaya hazırlandıklarını dile getirdi.


'Gençlik ruhu canlanacak'


Transfer ücretlerinin çok abartıldığını bunun da kulüpler açısından sıkıntı yarattığını dile getiren Çebi şunları söyledi: "Beşiktaş olarak stratejimiz çok farklı. Gençlikle tecrübeyi harmanlayacağız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Sergen Hoca Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş önemli bir teknik adam. Gençlerin değerini çok iyi biliyor. Taraftarlarımızın gurur duyacakları futbol izlettireceğiz. Beşiktaş'ın rahmetli başkanları Mehmet Üstünkaya ile başlayan, Süleyman Seba ile devam eden gençlik ruhunu tekrar canlandıracağız."


Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 07:46 

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ersin Destanoğlu açıklaması: 'Fazlası var' - Son Dakika Spor
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