Beşiktaş Başkanı Çebi'den hasta çocuk evlerine destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi'den hasta çocuk evlerine destek - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Çebi'den hasta çocuk evlerine destek

6 saat önce

İZMİR'de yüzlerce lösemi hastası çocuğu ve ailesini misafir eden İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, 9'uncu evini açtı.

Beşiktaş Başkanı Çebi'den hasta çocuk evlerine destek, System.String[]

İZMİR'de yüzlerce lösemi hastası çocuğu ve ailesini misafir eden İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, 9'uncu evini açtı. Açılışa Süper Lig'deki Göztepe deplasmanı için İzmir'de bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Mahir Kaplan da katıldı. İzmir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelip kalacak yeri olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere tedavileri sırasında barınacakları evler sağlayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği için Cavidan Ösen tarafından bağışlanan 9'uncu evin tadilatını Beşiktaşlı İşadamları Derneği üstlendi.

Ahmet Nur Çebi açılışta yaptığı konuşmada, "Allah bu evleri boş tutmayı nasip etsin. Amaç hizmet etmek ama hizmetin şekli belli. İnşallah ev boş kalır. Ama dolu olduğunu düşündüğünüzde yaptığınız işin asaleti aynı Beşiktaş'a yakışır" dedi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, ailelerin 6 ay ile 1 yıl arası hiçbir ücret ödemeden evlerde misafir edildiğini söyleyerek evin tüm masraflarını dernek olarak karşıladıklarını dile getirdi. Evin temizlik malzemeleri ve gıda ihtiyaçlarını da derneğin üstlendiğini kaydeden Ozan, "Her ihtiyacımızda bize yardımcı olan bağışçılarımız var. Derneğimiz 2004'te kuruldu. 23 Nisan 2006'da ilk hasta çocuğumuzu aldık. 950'den fazla hasta çocuk ailesine hizmet ettik" diye konuştu.

Hayırsever iş kadını Cavidan Ösen'in derneğe 5'inci evini bağışladığını anlatan Ozan, "Beşiktaşlı İşadamları Derneği bu evin yaklaşık 80 bin TL'lik masrafını karşıladı. Eve iki banyo yapıldı, mutfakta iki ocak, iki lavoba, iki buzdolabı var. Birbirini rahatsız etmeden iki aile yaşayabilir. Hepsinin oturma odası, yatak odası farklı. Hijyen onlar için çok önemli. Bu evde hasta ailelerin yakınları dahi kalabilecek. Okullar tatil olduğu için Hatay'daki evimizde kalan bir ailenin Mardin'deki kardeşini ve babasını uçak biletlerini alarak buraya getirdik. Tatillerde özlem gidermiş oluyorlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden iki aile pazartesiden itibaren burada konaklamaya başlayacak. Evlerimizin sayıları bağışlarla artmaya devam edecek. Evimizde doğan 9 uncu bebeğimiz burada. Bizim dileğimiz hasta çocuk olmasın biz de ev açmayalım" ifadelirini kullandı.


Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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