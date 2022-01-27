BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ'DEN MAHMUTYAZICIOĞLU AÇIKLAMASI - Son Dakika

ANTALYA'da kamp yapan Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre birlikte çalıştıklarını belirterek, "Onun sevdiği renkler, takımı burada. Hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olması. Nur içinde yatsın" dedi.

Antalya'ya kamp için gelen Beşiktaş, Belek turizm merkezinde konakladığı otelin tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmaları takip eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Yeşilköy'de dün gece silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre beraber yöneticilik yaptıklarını, çok üzgün olduklarını belirtti.

'ONUN SEVDİĞİ RENKLER VE TAKIMI BURADA'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine sabır dileyen Ahmet Nur Çebi, "Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde hizmetleri var. Camia olarak da kendisini minnetle anacağız, yaptıklarıyla ve çalışmalarıyla ilgili. Saldırının neden olduğu, niye olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. Hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olması. Nur içinde yatsın" dedi.

Başkan Çebi, açıklamanın ardından antrenmanı takip eden basın mensuplarına havanın soğuk olduğunu belirterek, dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.