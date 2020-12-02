Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan

02.12.2020 16:35

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük için Mustafa Denizli ile görüşüldüğü yönünde bir gazetede çıkan haberin yanlış ve külliyen yalan olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştükleri iddialarına açıklık getirdi.

Erol Kaynar'ın iletişim ve medya danışmanı olarak göreve başlaması nedeniyle medya mensupları ile bugün bir araya gelen Çebi, bu tür haberlerin neden yazıldığını çok iyi bildiğini belirterek, "Hem beni hem Sergen Hoca'yı, hem de Mustafa Hoca'yı zorda bırakan bir haber. Ama yanlış, külliyen yalan bir haber. Böyle bir durum sözkonusu olmadı. Sergen Hoca'nın başaracağına inanıyoruz. Beşiktaş'ın önünü kesemeyecekler" dedi.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ, AMA SEVİYELİ OLUN"

Eski yönetici Erol Kaynar, bugünden itibaren siyah beyazlı kulüpte gönüllü olarak başkanın iletişim ve medya danışmanı olarak çalışacak.

Kaynar, medya biriminde başlatılan kurumsallaşma hamlesini sürdüreceklerini belirterek "Gazeteci arkadaşlardan tek bir ricam var, tenkitlerinde seviyeli olmaları. Eleştiriye açığız. Biz de size daha fazla bilgi vermek için çalışacağız. Özellikle Youtube kanalımızı daha aktif hale getireceğiz" dedi.

DALKIRAN'A YENİ GÖREV

Kulüpte daha önce iletişim birimlerininden sorumlu olan ikinci başkan Adnan Dalgakıran ise bundan sonra tüm mesaisini yeni gelir kaynakları yaratacak projeler geliştirmek olacak.

(Kaynak: Ajansspor)

Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan - Son Dakika Spor


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