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Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi

12.11.2021 15:53

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şartlar uygun olursa Barcelona'dan kiralanan Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şartlar uygun olursa Barcelona'dan kiralanan Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi.

Çebi, Türk Eğitim Derneği (TED) 16. Başkanları Toplantısı'na katılmak için Edirne'ye geldi. Çebi'yi, TED Edirne Koleji öğrencileri okul girişinde çiçekle karşıladı.

Marşlar ve alkışlar eşliğinde konferans salonuna gelen Çebi, kendisinin de TED Koleji mezunu olduğunu belirtip öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

Öğrencilerle sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan Çebi, herkesin gönlünde bir takımın yer aldığını söyledi.

Türkiye'deki tüm takımların Türk sporunu temsil ettiğini dile getiren Çebi, "Sizler de onların her birinin taraftarı olarak onları temsil etmekle kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ı hepsinden daha çok sevdiğimi için Beşiktaşlıyım. Ama önemli olan sportif olarak desteklediğiniz takımın rakiplerine saygılı olmayı ve onları da değerli bulmayı öğrenmeniz ve kabullenmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

"Pjanic, dünya çapında bir marka"

Bir öğrencinin Miralem Pjanic'in bonservisinin alınmasıyla ilgili sorusunu Çebi, "Pjanic, dünya çapında bir marka. Bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa halledeceğiz inşallah." diye cevapladı.

Öğrencilerin Michy Batshuayi ve Pjanic'in performanslarıyla ilgili sorusunu da Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli oyuncular. Ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam motive olmadıklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra olup hedef, rakiplerimizi geçmek. İkisine de çok güveniyorum." cevabını verdi.

"Transfer olacak mı?"

Yeni transfer döneminde yıldız oyuncu transferleri olacak mı? sorusunu ise Çebi, şöyle cevapladı:

"Futbolcuların takımlarına faydalı olabilmesi onların sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamaz. Gelen futbolcunun karakteri ve mizacı oynadığı futbolun yanında size uyum sağlayacak. Siz de onu ailenizden biri gibi kucaklamayı bilemezseniz, dışarıda kalırsa faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla iyi bir futbolcu seçecekseniz nasıl oynadığına bakacaksınız, yaşına, başına, fiziğine ama sonra ahlakına ve karakterine. Bunların hepsinden geçtiyse buraya geldiğinde siz onu kucaklamayı bileceksiniz. Eğer kucaklamayı başaramazsanız o güzelim güller solup gider ve size de faydası olmaz."

Konuşmaların ardından Çebi, öğrencilerin formalarını imzaladı.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Çebi'ye Edirne'ye özgü el yapımı körüklü fayton minyatürü hediye etti.

Çebi, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü organizasyonunda 4 Haziran 2022'de düzenlenecek 2. Edirne Kürek Festivali'ne Beşiktaş Kürek Takımının katılacağını belirtti.

Bu arada Çebi, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Edirne Koleji Kurucusu İba, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı da ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi
Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi
Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi
Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi
Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi

Türk Eğitim Derneği, Miralem Pjanic, Beşiktaş, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi - Son Dakika
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