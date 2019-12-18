Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.


Ankara'da bir takım temaslarda bulunan siyah-beyazlı yönetim, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.


Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden Başkan Çebi'nin Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdığı belirtildi:


"Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' söyleminiz, bizim şiarımızdır.


Başkanı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür.


Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir.


Minnet ve saygılarımı arz ederim." - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Anıtkabir, Beşiktaş, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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