Beşiktaş Başkanı Çebi'ye eleştiri: 'Sözleri zarar veriyor'

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminde sayman ve genel sekreter olarak görev yapan Ahmet Ürkmezgil, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerinin yaklaşık 8 aydır kendi dönemleriyle ilgili negatif söylemlerde bulunduğunu belirterek "Eski yönetimle ilgili yapılan konuşmaların en başta Beşiktaş'a zarar verdiğini söylemek istiyorum. Sponsorluklar, taraftar ve hatta futbolcular bazında... Bu ortamda konuşulması Beşiktaş'ın değerlerini ve prestijini aşağı çeken şeyler. Bunların da Beşiktaş'a çok ciddi şekilde zarar verdiğini düşünüyorum" dedi.



'Haberleri olması lazım'



Ürkmezgil, Çebi ve bazı yöneticilerin Fikret Orman döneminde de yönetimde olduklarının altını çizerek şunları söyledi: "Bilmiyorum meselesini kabul etmiyorum. Orada olan herkesin Beşiktaş'la ilgili bütün faaliyetlerden haberi olması lazım. İleriye dönük bir beyanat duysak rahatlayacağız. Bunun yerine kalkıp da her dakika geçmişteki yanlışları, geçmişteki yanlış olduğunu düşündükleri şeyleri söylüyor olmak, yani inanın bizden çok onlara zarar verir, çünkü o zaman size 'neredeydin' derler. Bu insanlar hep bu işlerin içindeydi. Sorumlu noktadaki yönetici olarak bulunuyorlardı."









'Orman hep iyi gösterirdi'



Çebi'nin 2023 yılında borcun 4.1 milyar TL'yi geçebileceği yönünde yaptığı açıklamayı anlamakta zorluk çektiğini belirten Ürkmezgil, "Şu anda 3 milyar küsur, daha sonra da 4.1 milyara çıkacağından bahsediyoruz. ya bu nasıl bir şey anlamadım. Yani bütün bunlar insanları daha çok kaçırır, sponsorları daha çok kaçırır, taraftarı daha çok kaçırır. Anlamakta çok zorluk çekiyorum. İnsanlar önüne hep daha iyi, daha güzel hedefler koyarlar. Hatta sayın Fikret Orman moral motivasyon yükselsin derken aynı zamanda marka değeri de artsın diye hep çok daha iyi gösterirdi" ifadelerini kullandı



