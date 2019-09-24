Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:05
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