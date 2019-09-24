Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Beşiktaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:05 
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıkladı
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