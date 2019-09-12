Beşiktaş başkanı fikret orman mersin'de

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Mersin Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan çocuklarla buluştu.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda çocukların coşkuyla karşıladığı Fikret Orman, bol bol imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla birlikte Beşiktaş logolu pasta kesip onlara siyah-beyazlı kulübün logosunun bulunduğu çeşitli hediyeler veren Orman, Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptıkları işin özünde insanları mutlu etmenin yattığını belirten Orman, "İnsanları mutlu etmek, insanlarla beraber olmak, bizim yaptığımız işin özü bu. Maçlar sahalarda oynanıyor ama esas işimiz toplumu böyle güzellikler içerisine getirebilmek. Bunun için de Mersin Beşiktaşlılar Derneği'ne teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın dünyanın her yerinde taraftarı var ama bu bölgede çok fazla taraftarımız var, hamd olsun. Allah nasip ederse bundan sonraki milli takım arasında 12 Ekim'de Beşiktaş Futbol Takımı Adana'da, Adana Demirspor ile bir dostluk maçı yapacak. Bunu organize ettik ki buradaki taraftarlarımızla hep takımımız hem de hocamız bir araya gelsin diye. O zaman da burada olacağız. Olabildiğince ben de camia başkanı olarak herkese dokunmaya gayret ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından çocuklarla birlikte zaman geçiren Orman'a, kurum müdürü tarafından çocukların yaptığı bir tablo da hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Orman'ın araçtan inip bekleyenleri selamlaması

Çocuklarla ilgilenmesi

Hatıra fotoğrafı çektirmesi

Beşiktaş formalarını imzalaması

Orman'ın konuşması

Hediye dağıtması ve pasta kesilmesi