Beşiktaş Başkanı Orman, Kapadokya'da sıcak hava balonuna bindi

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Kapadokya'da takımlarının logosunun bulunduğu sıcak hava balonuna binerek, bölgeyi gezdi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kızı Nazlı ile birlikte Kapadokya bölgesine geldi. Sabahın erken saatlerinde Göreme'ye gelen Başkan Orman, kızı Nazlı ile birlikte sıcak hava balonunun hazırlıklarını izledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Orman, Beşiktaş logosunun bulunduğu sıcak hava balonuna bindi. Balonun sepetine de Beşiktaş bayrağı asıldı. Orman, havalanan balon ile yaklaşık bir saat Kapadokya'yı gezdi. Fikret Orman, Kapadokya gezisinde gazetecilerin yeni teknik direktör sorusuna yanıt vermedi. Orman, Kapadokya'da sıcak hava balonu turuna katıldığını belirterek, "Kapadokya çok güzel bir yer. Daha önce de Kapadokya bölgesine geldim. O zaman da Beşiktaş balonuna binmiştim ama bunun kadar muhteşem ve çok güzel değildi" dedi.

- Nevşehir