Son Dakika Haberleri: Beşiktaş başkent deplasmanında! Elneny dönüyor, 5 sakat...
Son Dakika Spor Beşiktaş başkent deplasmanında! Elneny dönüyor, 5 sakat...

Beşiktaş başkent deplasmanında! Elneny dönüyor, 5 sakat...

57 dakika önce

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş başkent deplasmanında! Elneny dönüyor, 5 sakat..., System.String[]

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.


Lige kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü de mağlup ederek gelecek hafta Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral arayacak.


Beşiktaş, bu sezon ligde rakiplerini 2 kez yenebildi. Ayrıca 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda 8 puanla 12. sırada bulunuyor.


Siyah-beyazlı takımla aynı performansı gösteren MKE Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor.


- Sakatlar baş ağrıtıyor


Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.


Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou, MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.


Elneny oynayabilecek


Beşiktaş'ta 3 maçlık cezası biten Muhammed Elneny, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.


Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny; Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı.


- Derbi öncesi sınırda oyuncu yok


Beşiktaş'ın 9. haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor.


Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Victor Ruiz ceza sınırında yer alıyor.


- Deplasman performansı kötü


MKE Ankaragücü ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.


Beşiktaş, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.


Ligde geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu başarısız grafiğini yeni sezona da taşıdı.


Bu sezonki deplasman maçlarında, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenildi.


Beşiktaş, deplasmanda galip gelemediği son 6 resmi maçında 18 gol yerken, rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.


MKE Ankaragücü, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:12 
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