Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.