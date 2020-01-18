Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi



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