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Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi
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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:46
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