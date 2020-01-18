Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş, basketbol şubesi direktörü Turhan Koray ile yollarını ayırdı, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan beri basketbol şubemizin direktörlük görevini sürdüren Turhan Koray ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Turhan Koray'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:46 
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