Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu - Son Dakika

Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu

22.01.2021 14:46

- Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu Beşiktaş Basketbol Takımı'na isim sponsoru geldi.

- Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu

İSTANBUL - Beşiktaş Basketbol Takımı'na isim sponsoru geldi. Siyah-beyazlı ekip, bundan böyle 1.5 yıl boyunca Icrypex Beşiktaş olarak mücadele edecek. Beşiktaş bu sponsorluktan toplamda 1 milyon 300 bin Dolar alacak.

Beşiktaş Basketbol Takımı yeni isim sponsorunu buldu. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve sonrasında yeni bir yapılanmaya giderek iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, yeni bir borsa sistemi olan Icrypex'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 1.5 yıllık sözleşme karşılığında bu anlaşmadan toplamda 1 milyon 300 bin Dolar alacak. Bu sezon sonuna kadar 400 bin Dolar'ı kasasına koyacak olan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon ise 900 bin Dolar elde edecek. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Mesut Urgancılar, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp Biçer ve Icrypex Genel Müdürü Ezgi Biçer katıldı.

Ahmet Nur Çebi: "Pandemi döneminde çok önemli bir anlaşma"

Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi döneminde kulüplerin ekonomisinin zorlandığını belirterek, "Gelir kaybı yaşanan bir süreçte sponsorun önemi ortada. Beşiktaş Basketbol Takımımız'ın bugünden itibaren sponsorluğunu üstlenen, bundan sonra partnerimiz olan Icrypex'e teşekkür ediyorum. Beşiktaş olarak sponsorlarımızın bize verdiği katkıya özen gösterdiğimizi vurgulamak istiyorum. Basketbol takımımızın bu sene ayrı bir vizyon ve sistemle yürüdüğünü ve başarılı olduğunu görmekteyiz. Genç çocuklarımızı Türk basketboluna kazandırmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz. En son maçımızda Türkiye'de basketbolun önemli takımlarından olan rakibimiz Fenerbahçe'yi yenmemiz projemizin başarılı olduğunu göstermiştir. Anlaşma süresince bu sezon sonuna kadar 3 milyon TL civarı bir miktar, önümüzdeki sene ise 450 bin Dolar ve 450 bin Dolara denk gelen TL olarak toplamda 900 bin dolar gelir bekliyoruz. Bu gelire ihtiyacımız vardı. Basketbol takımının iyi yürüdüğü bir süreçte bize katkı vereceğine inancımız sonsuz. Bu katkının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ağanın eli tutulmaz!"

Basketbol takımına sponsorluğun yanı sıra Icrypex'in yeni salon projesine sponsor olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Ağanın eli tutulmaz, inşallah yaparlar. Yaparlarsa mutlu oluruz. Galatasaray maçına sponsorumuzla beraber çıkacağız. Formalar hazırlanmış. Tesisleşmede de katkılarınızı bekliyoruz" dedi. Transfere de değinen Çebi, "Biz çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Elimizdekileri geliştirmek ve onlardan maksimum derecede faydalanmak istiyoruz. Bu bir proje. Bunun bir ayağı da sportif başarı. Bunun başarı kısmını yaşamak istiyoruz. Yetişen gençlerimizi bir an önce satmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu sezon, hatta önümüzdeki sezon satmayı arzu etmiyoruz. Projemiz önce sportif başarı, bunun ekonomik faydalarını daha sonra düşünüyoruz. Desteğin fazla olması bizi mutlu eder. Yapılmış olanlara nankörlük edemeyiz. 'Bırakmam Seni' kampanyasına katılanların isimlerini stadın gen güzel yerinde tarihe kaydedilecek şekilde yerleştireceğiz. Bugüne kadar katkı yapmayan isimlerin bundan sonra katkı yapmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte herkes sıkıntı yaşıyor ama beklentimiz var. Umarım gereğini yaparlar" açıklamasında bulundu.

Umut Şenol: "Bu seneki bütçemiz, geçen senenin 4'te 1'i"

Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ise genç oyuncularla yola devam ettiklerini dile getirerek, "Aşağıdan gelecek oyuncuların planlaması hazır. Ahmet Kandemir hocamızın istediği genç oyuncu olursa değerlendirebiliriz. Böyle bir transfer olacaksa da genç ve Türk oyuncular olacak. Devraldığımız mali tablodaki sorunlar henüz çözülmüş değil. O sorunları çözmekle mücadele ediyoruz. Yetiştirici ve yarışmacı bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Oynayacağımız Avrupa Kupası maçı var. Grup maçlarını Türkiye'de oynayacağız. Bunun için büyük emek harcadık. O maçları Türkiye'de oynamanın avantajıyla FIBA Avrupa Kupası'nda gelebileceğimiz en üst noktaya gelmeye çalışacağız. Bu seneki amacımız milli takıma mümkün olduğunca her yaş grubunda oyuncu vermek. Diğer yaş gruplarında da iddialı takımlarımız var. Bu seneki bütçe geçen seneki bütçenin 4'te 1'i. Bütçenin tamamı 750 bin Dolar. Geçen sene devraldığımızda zarar ve borcun toplamı 3,5 milyon Dolar'dı. Bir yandan bu takımı oynatırken bir yandan da bunları ödüyoruz. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu daha iyi göreceğiz" diye konuştu.

Mesut Urgancılar: "Transfere ihtiyacımız yok"

Genel Sekreter Mesut Urgancılar da alt yaşlarda müsabakaların oynanmadığına dikkat çekerek, "Birkaç jenerasyon birden kayboluyor. Önümüzdeki yıllarda her türlü spor branşında yansımalar negatif olacaktır. Icrypex'i hikayemizin ortak noktası olduğunu düşünüyorum. Basketbol tarafı nasıl bir scout başarısı gerçekleştirdiyse onlar da Türkiye'nin bu yükselen değerini iyi scout ettiler. Edemeyenler de sonraki seneyi beklesinler. Bizim herhangi bir transfere ihtiyacımız olmadığı gibi U14, U16, U19 gibi tüm takımlarda Türkiye şampiyonu olmaya hazır ekiplerimiz var" dedi.

Toplantıda konuşan Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp Biçer çeşitli ülkelerde operasyonları olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"2018 yılında Türk sermayesiyle kurulan bir firmayız. Birçok yeniliğe imza atmaya devam ediyoruz. Beşiktaş'ın yeni trendler belirleyen ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu işbirliği bizi heyecanlandırıyor. Şimdilik basketbol takımı için yola çıkıyoruz. Umarım Beşiktaş'la işbirliğimizi artırarak devam edeceğiz. Bu birlikteliğin iki tarafa hayırlı olmasını ve artarak devam etmesini diliyoruz."

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu
Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu
Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu
Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu

Ahmet Nur Çebi, basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Basketbol Takımı sponsorunu buldu - Son Dakika Spor


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