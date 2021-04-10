Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanında - Son Dakika

Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanında

10.04.2021 10:34
Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanında, System.String[]

Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanında Beşiktaş şampiyonluk, Erzurumspor düşmeme hesabındaJosef'in yerine Necip mi Dorukhan mı?Sarı kart sınırında 4 futbolcu varAli DANAŞ / İSTANBUL, - Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 34'üncü haftada BB Erzurumspor'a konuk oluyor.

Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanında

Beşiktaş şampiyonluk, Erzurumspor düşmeme hesabında

Josef'in yerine Necip mi Dorukhan mı?Sarı kart sınırında 4 futbolcu var

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 34'üncü haftada BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Yarın akşam Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen yaparken, Burak Şeker ise dördüncü hakem olacak.67 puanla ligin zirvesinde yer alan siyah beyazlılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin (1 maç eksiğiyle) 4 puan, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer alıyor. Ligin boyunun iyice kısalmaya başladığı ve telafisi zor maçların oynandığı son bölüme geçilen bu haftalarda puan kaybetmek istemeyen Beşiktaş, BB Erzurumspor maçını da kazanarak sağlam adımlarla yoluna devam etmek amacında. Fenerbahçe beraberliği ve Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra şoka girmesi ve daha fazla puan kaybetmesi beklenen siyah beyazlılar, rakiplerinin bu beklentisini 3-0'lık Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle boşa çıkarmasını bilmişti.ERZURUMSPOR'UN DA PUANA İHTİYACI VARBB Erzurumspor'un da tıpkı Beşiktaş gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. 28 puanla ligin 20'nci sırasında yer alan Erzurumspor, yine teknik direktör değişikliğine gitmesine ve Yılmaz Vural'ı göreve getirmesine rağmen istediği sonuçları alamıyor. Ligdeki son galibiyetin 25'inci haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek alan mavi beyazlılar, sonraki 8 maçta 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. BB Erzurumspor ligin dibinden kurtulmak ve düşme hattının üstüne çıkmak için Beşiktaş maçına mutlaka 3 puan parolasıyla çıkacak.JOSEF'İN YERİNE NECİP Mİ DORUKHAN MI OYNAYACAKAlanyaspor maçında Cenk Tosun, Atiba, Ghezzal ve Larin'in formda oyunuyla sonuca giden Kartal'da, Erzurumspor karşısında sarı kart cezalısı olan Josef de Souza forma giyemeyecek. Josef'in yanı sıra sakatlığı sebebiyle son iki maçı kaçıran Aboubakar'ın da oynama ihtimali bulunmuyor. Saha koşullarına başlayan golcü oyuncunun riske edilmeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezalı Josef de Souza'nın yerine tek değişiklik yapması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor. Josef'in yerine Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacak olan Yalçın'ın ilk tercihi Necip olarak görünüyor. Kaleyi her zaman olduğu gibi Ersin'e emanet edecek olan tecrübeli teknik adamın defans dörtlüsü Rosier-Vida-Welinton-N'Sakala'dan oluşacak. Hücumda ise Sergen Yalçın'ın kozları Ghezzal-Atiba-Oğuzhan-Larin ve Cenk Tosun olacak.Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: "Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip (Dorukhan), Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk."SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanayaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu yarın akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.


Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanında - Son Dakika Spor


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