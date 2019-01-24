Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışması, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta BB Erzurumspor ile oynayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor
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