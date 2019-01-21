Beşiktaş, Bb Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
47 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Çalışma sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Sonrasında pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar gerçekleştiren siyah beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamladı.
Siyah beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:13 Kaynak: DHA
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