Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Bb Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Bb Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

56 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Bb Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının da yapıldığı antrenman, taktik çalışması, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 

Öte yandan siyah-beyazlılar kaptan Necip Uysal'ın doğum gününü tesislerde pasta keserek kutladılar.

Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta BB. Erzurumspor'u konuk edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:37 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor
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