Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 saat önce
Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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