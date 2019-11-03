Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 saat önce

Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı.

Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi., System.String[]

Beşiktaş Bebek'te bir yatta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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