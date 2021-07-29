Üye Girişi
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK - Son Dakika

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK

29.07.2021 17:24

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincan'da düzenlediği basın toplantısında ilçede 93 bin 540 ev, 20 bin işyeri ziyaret etiklerini, daha önce 118 olan ihtiyaç sahibi aile sayısını bin 228 olarak belirlediklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincan'da düzenlediği basın toplantısında ilçede 93 bin 540 ev, 20 bin işyeri ziyaret etiklerini, daha önce 118 olan ihtiyaç sahibi aile sayısını bin 228 olarak belirlediklerini söyledi. İstanbul'un Beşiktaş ilçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzincan İl Başkanlığının yürüttüğü 'Erzincan Sana Çözüm Projesi' toplantısına katıldı. Projeyle ilgili bilgi veren CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Tüm dünyayı saran pandemi ülkemizde derinleşen ekonomik krizin büyük bir zorluğa dönüşmesine yol açtı. Bu zor dönemde başlattığımız Erzincan Saha Çözüm Hareketi ile derinleşen bu ekonomik bunalımda halkımızın yanında olacak, çalmadık kapı bırakmayacağız. Merkez ilçemizden başlayacak olan Erzincan Saha Çözüm hareketi, tüm ilçe ve köylerimizde hane ve esnaf ziyaretleriyle halkımızın yanında olacak. Halkımızın sorunlarını sahaya inerek bizzat halkımızdan öğrenecek, Erzincan İl Başkanlığımızın koordinesiyle partimizin çözüm önerilerini halkımıza sunacağız" dedi.

Basın toplantısında Beşiktaş'ta düzenledikleri saha çözüm hareketiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş İlçesinde 93 bin 540 hane, yaklaşık 20 bin tane iş yerini ziyaret ettik. Komşularımızla yan yana geldik, onların sorunlarını, taleplerini dinledik. Sorunlarına çözümler ürettik. Merkezi hükümetin çözebileceği nitelikteki sorunları için partimizin genel merkezine ilettik. Onlar milletvekillerimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclis kürsüsünden bu soruların çözümü ile ilgili konuları dile getirdi. Komşularımız, bize ilettikleri sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşulduğunu görünce çok mutlu oldular. Bu işlerin takibi yapıldı dolayısıyla çok önemli bir sürecin sonuna gelmiş olduk. Beşiktaş'ta şöyle söylüyor biz yola çıkarken, Beşiktaş'ta 118 olarak bildiğimiz ihtiyaç sahibi hane sayısı bu çalışma neticesinde bin 228 olarak güncellendi. Tabii ki bu sayı ben ihtiyaç sahibiyim diyebilen aile sayısı. Bir bu kadarda diyemeyen vatandaşımızın olduğunu da biliyorduk. Dolayısıyla bununla ilgili hazırlıklar yaptık ve sorunların yüzde 89'u çözülerek başarılı sonuçlar elde ettik. Bu çalışmanın bir benzerini Erzincan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı yapıyor. Vatandaşlarımızın temel sorunları var işte su, kuraklık ve hayvancılıkla ilgili sorunlarımız var HES sorunu var. Hepimizin bildiği konuların dışında da yeni problemlerin mutlaka tespit edilmesi ve bu konuların çözümü ile ilgili mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çözüm sürecinin içerisinde olması gerekir" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK

Rıza Akpolat, Hisarcık, Erzincan, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek 18:01 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek 17:54 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti 17:51 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi 17:33 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet 17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş 17:09 Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti 16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir 16:45 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular         
18:11
Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti         
17:56
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu         
17:52
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı         
17:35
8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü 8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü         
17:29
Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi         
17:23
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı         
15:59
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası         
15:20
Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı         
14:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 18:22:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: 93 BİN 540 HANE, 20 BİN İŞYERİNİ ZİYARET ETTİK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement