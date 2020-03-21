Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, semt pazarında koronavirüs önlemlerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, semt pazarında koronavirüs önlemlerini denetledi - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, semt pazarında koronavirüs önlemlerini denetledi

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İstanbul Pazarcılar Odası iş birliğiyle alınan önlemleri Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda denetledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, semt pazarında koronavirüs önlemlerini denetledi, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İstanbul Pazarcılar Odası iş birliğiyle alınan önlemleri Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi koronavirüs önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

İlçe genelinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarına başlayan ve aralıksız çalışmalara devam eden Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İstanbul Pazarcılar Odası ile yeni kararlar hayata geçirdi. Pazar yerlerinde sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilirken, pazar giriş noktalarına el dezenfektanları konuldu.

Pazara gelen tüm vatandaşlara maske ve eldiven dağıtan yetkililer, giriş noktasında ateş ölçerlerle vatandaşların ateşlerine bakıldıktan sonra içeriye aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda alınan önlemleri denetledi. Akpolat, vatandaşları eldiven ve maske kullanmaları konusunda uyardı.

Rıza Akpolat, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:04 Kaynak: AA

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