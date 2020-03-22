Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uymayan vatandaşlara anons aracından seslendi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uymayan vatandaşlara anons aracından seslendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ve uyarılara rağmen bazı vatandaşların Beşiktaş sahil şeridinde gezdiği görüldü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da belediyenin anons aracına binerek, Kuruçeşme- Aşiyan sahil şeridi boyunca mikrofonla vatandaşlara "evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.

Akpolat, vatandaşlara, "Değerli İstanbullular, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde, evlerinizden çıkmamanız kritik önem taşıyor. Lütfen hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evlerinize dönün. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Her bir vatandaşımızın sağlığı, bizim için çok değerli. Bu sorumluluk hepimizin." şeklinde seslendi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan vatandaşlara Evde kal çağrısı

Rıza Akpolat, Kuruçeşme, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:08 Kaynak: AA

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