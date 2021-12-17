Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Türkan Saylan sokağının tabelasını kendim asacağım" - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını ben ve halkımız Beşiktaş'ta yaşatacağız. Haftaya onun sokağında buluşacağız, ismini mevcut sokak tabelasının yanına bizzat ben asacağım. Utanmıyorlarsa, gelip kaldırsınlar" dedi.

Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Bu sebeple de, hiç lafımızı esirgemiyoruz. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz, biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Akkuş'un ifadelerine tepki göstererek "Bunlar FETÖ'cülerin sözleri. FETÖ'cüler bu sözlerle Türkan Saylan'ı cezaevine attırdılar. Operasyonlar onun için yapıldı. FETÖ'nün sözlerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekrar tekrar itirafıdır. Türkan Saylan'ın isminin verilmemesi sonununa kadar da siyasidir. Bunun teknikle taktikle ilgisi yoktur. Siyasi düşüncelerine uymadığı için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar. Bunlar FETÖ'nün sözlerinin ta kendisidir" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat da tartışmalara ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ Kumpası sonrası aramızdan ayrılan, Arnavutköy mahallemizden komşumuz Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını ben ve halkımız Beşiktaş'ta yaşatacağız. Haftaya onun sokağında buluşacağız, ismini mevcut sokak tabelasının yanına bizzat ben asacağım. Utanmıyorlarsa, gelip kaldırsınlar" ifadesini kullandı.