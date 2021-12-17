Üye Girişi
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Türkan Saylan sokağının tabelasını kendim asacağım" - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Türkan Saylan sokağının tabelasını kendim asacağım"

17.12.2021 08:12
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Türkan Saylan sokağının tabelasını kendim asacağım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının Beşiktaş'ta bir sokağa verilmesi konusu tartışma yarattı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını ben ve halkımız Beşiktaş'ta yaşatacağız. Haftaya onun sokağında buluşacağız, ismini mevcut sokak tabelasının yanına bizzat ben asacağım. Utanmıyorlarsa, gelip kaldırsınlar" dedi.

Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Bu sebeple de, hiç lafımızı esirgemiyoruz. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz, biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Akkuş'un ifadelerine tepki göstererek "Bunlar FETÖ'cülerin sözleri. FETÖ'cüler bu sözlerle Türkan Saylan'ı cezaevine attırdılar. Operasyonlar onun için yapıldı. FETÖ'nün sözlerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekrar tekrar itirafıdır. Türkan Saylan'ın isminin verilmemesi sonununa kadar da siyasidir. Bunun teknikle taktikle ilgisi yoktur. Siyasi düşüncelerine uymadığı için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar. Bunlar FETÖ'nün sözlerinin ta kendisidir" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat da tartışmalara ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ Kumpası sonrası aramızdan ayrılan, Arnavutköy mahallemizden komşumuz Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını ben ve halkımız Beşiktaş'ta yaşatacağız. Haftaya onun sokağında buluşacağız, ismini mevcut sokak tabelasının yanına bizzat ben asacağım. Utanmıyorlarsa, gelip kaldırsınlar" ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Türkan Saylan, AK Parti, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: 'Türkan Saylan sokağının tabelasını kendim asacağım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:07 Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:05 Omicron varyantına karşı 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?
08:03 17 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
08:01 GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte geceden ödülle dönen isimler
07:58 Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak
07:45 Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler ortaya çıktı
07:25 Sadakatsiz'in oyuncusu Berkay Ateş, sevgilisi Simge Aköz ile görüntülendi!
00:34 Bakan Nebati: Asgari ücretimiz 4 bin 253 lira, şehir merkezinde kira 1261 lira
00:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve Ankara dahil 47 il kar yağışının etkisi altına girecek
00:07 Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısıyla mesaj verdi
Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?         
08:07
17 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? 17 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?         
08:03
Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak         
07:58
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 08:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Türkan Saylan sokağının tabelasını kendim asacağım" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement