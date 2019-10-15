Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Başkonsoloslar ile buluştu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası içerisinde düzenlenecek olan Beşiktaş Uluslararası Toplantısı'nda İstanbul'da bulunan Başkonsolos ve diplomatik misyon temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ev sahipliğinde İstanbul'da görev yapan 70'in üzerinde ülkenin Başkonsolos ve diplomatik misyon temsilcisinin katıldığı Beşiktaş Uluslararası Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara seslenen Başkan Akpolat, iklim krizi, katılımcı belediyecilik uygulamaları, uluslararası festival ve etkinlikler ile kardeş kent konularının altını çizdi. Başkan Akpolat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Beşiktaş'ı katılımcılık, çevre ve uluslararası etkinliklerin yeniden ilk akla gelen yeri haline getireceğiz. Belediyemizde partiler üstü bir yönetim anlayışını benimseyerek, her mahallemize, her sokağımıza eşit hizmet götürme prensibiyle çalışıyoruz. Kardeş Kent uygulamasına da özel önem veren bir belediye başkanıyım. Şu anda Beşiktaş Belediyesi olarak yurt dışından 6 kardeş kentimiz bulunuyor. Bundan sonra da belirleyeceğimiz ortak fayda sağlayacak temalar üzerinden kardeş belediyelerimizi arttıracağız."



"Kendi şahsi hibrit aracımı kullanmaktayım"



Beşiktaş'ı uluslararası etkinliklerin ev sahibi yapmak için projelerinin hazır olduğunu belirten Başkan Akpolat, "Dünya festivallerini Beşiktaş'a getirme konusunda da sizlerden fikir ve desteklerinizi beklemekteyiz. Tüm bu alanlarda yapacağımız çalışmalar kapsamında hem uluslararası fonlardan daha fazla faydalanabilmek, hem de ortak projelerimizi artırarak Beşiktaş'ı dünyaya daha fazla entegre edebilmek için sizlerin desteği çok kıymetli olacak. Beşiktaş halkı, çevre bilinci yüksek bireylerden oluşuyor. Bizim de göreve gelmeden önce en büyük vaatlerimizden biri, karbon ayak izimizi azaltmaktı. Nitekim ilk el attığımız meselelerden biri de bu oldu. Seçim kampanyam sürecinde ve seçildikten sonra da kendi şahsi hibrit aracımı kullanmaktayım. Kademeli olarak da Belediyemiz araçlarını çevreci araçlara dönüştürmeye hemen başladık. Elektrikli scooterlar şuan Beşiktaş'ın tamamında. Belediye olarak artık hediyeler konusunda da önemli bir adım attık ve bugün sizler adına da İzmir ormanlarına ağaç diktik" dedi.



Ortak çözüleceğinin müjdesini verdi



Konuşmanın ardından konsoloslar soru ve taleplerini Başkan Akpolat'a ileterek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Akpolat sorulara toplu cevap vererek başta trafik olmak üzere birçok sorunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çözüleceğinin müjdesini verdi. Akpolat, Beşiktaş'ın turizmin ve gastronominin merkezi haline geleceğini belirtti. Toplantıda iklim değişikliği ve çevre duyarlılığı konusu geniş yer aldı. Katılımcı konsoloslara bu çerçevede farkındalık oluşturmak adına her türlü ortak çalışmaya hazır olunduğu belirtildi. Her yıl gerçekleştirilecek Beşiktaş Uluslararası Toplantısı aile fotoğrafı çekimi ile son buldu. - İSTANBUL