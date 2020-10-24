Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı

24.10.2020 15:17

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da korona virüse yakalandı.

Akpolat, hastalığa yakalandığını twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akpolat, yaptığı paylaşımda "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı - Son Dakika

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