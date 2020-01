'Beşiktaş Belediye TV' Youtube'da yayın hayatına başladı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi'nde yeni bir iletişim kanalı daha hizmete girdi. 'Beşiktaş Belediye TV' bugünden itibaren Youtube'da izleyicisiyle buluşuyor.

Beşiktaş Belediyesi'nde Başkan Rıza Akpolat'ın başlattığı yenilikçi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir yapılanmanın daha bugün itibariyle Beşiktaş'ta hizmete girdiği iletişim kanalı 'Beşiktaş Belediye TV' yayın hayatına başladı.

Beşiktaş Belediye TV, belediyenin hizmet ve etkinlikleri, Başkan Rıza Akpolat'ın öne çıkan gündemi, Beşiktaşlı vatandaşların hikayelerinin ve ilçeden renkli görüntülerin yer aldığı zengin içerikli programlarıyla an be an gündemi yakalayacak.

Beşiktaş için yenilikçi, dinamik içerikler yaratacak olan Beşiktaş Belediye TV Beşiktaşlı komşularının önerilerini de değerlendiren bir platform olacak. Mecra Beşiktaş Belediyesi'nin görsel hafızası olmayı hedefliyor.