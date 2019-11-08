Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım'da Atatürk'ü anacak
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Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım'da Atatürk'ü anacak

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Beşiktaş ve Dolmabahçe'de gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anacak.

Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım'da Atatürk'ü anacak, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Beşiktaş ve Dolmabahçe'de gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anacak.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş ve Dolmabahçe'de düzenlenen etkinliklerle anacak. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Atatürk'ün son nefesini verdiği yatağının başında hazır bulunarak Dolmabahçe'de olacak. Gün boyunca Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye uzanan ağaçlı yol boyunca Atatürk'ün kendi sesinden özel dinletiler gerçekleşecek. Beşiktaş Barbaros Meydanı ve Dolmabahçe'de kurulacak dev platformlarda, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu TRT ile birlikte Beşiktaş Belediyesi arşivinden özel Atatürk görüntüleri yayınlanacak.


Akşam saatlerindeyse Barbaros Meydanı'nda 10 Kasım'a özel ışık hüzmesi tüm gece boyunca Beşiktaş'tan İstanbul'u aydınlatacak. Gün boyu sürecek etkinliklere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak. Beşiktaş Belediyesi vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Belediyesi, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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