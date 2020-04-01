Beşiktaş Belediyesi çocuklar için eğitici içerikler hazırladı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal izolasyonu desteklemek ve çocukların vakitlerini verimli geçirebilmelerini sağlamak için Youtube kanalı üzerinden çocuklara özel eğitici içerikler yayınlamaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, okulların kapanması ve "evdekal" çağrıları sonucunda çocukların evde vakit geçirmek zorunda kaldığı ve online platformların öneminin arttığı belirtildi.

Bu kapsamda çocukların ve öğrencilerin evde derslerinden kalan zamanı kaliteli ve keyifli geçirebilmeleri için çalışmalar yürüten Beşiktaş Belediyesi, Youtube kanalı üzerinden "çocuk oyunları, tiyatro, film ve kukla gösterisi" gibi içeriklerleri izlenime sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Evde kaldığımız bu günlerde, Youtube kanalımız üzerinden çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve filmler yayınlayarak, derslerinden arta kalan zamanlarda çocuklarımızın iyi vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklar için özel olarak hazırlanan programları çocukların takip etmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçeriklere ve yayın akışına www.youtube.com/besiktasbelediyesi adresinden ulaşılabilir.