Beşiktaş Belediyesi dijital hizmetlerini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi dijital hizmetlerini artırdı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi dijital hizmetlerini artırdı

20 dakika önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Beşiktaş Belediyesi dijital hizmetlerini artırdı, System.String[]

Akpolat, salgın durumunda sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek, vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini dijital olarak yapabileceklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının gün geçtikçe ülkemizde de etkili olmasıyla birlikte belediyeler de çalışmalarını hızlandırdı. 17 Şubat'tan itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarına ağırlık vererek bu salgına karşı her türlü önlemi alan Beşiktaş Belediyesi, vatandaşların da belediyeye gelmesine gerek kalmayan Online Belediyecilik Sistemi'ne yeni bir boyut kazandırdı. Online Tıbbi Danışmanlık Hizmeti'nden faydalanarak doktorlarla evinden, iş yerinden birebir iletişime geçerek tedavilerini online olarak alan Beşiktaşlı vatandaşlar artık belediyeye gelmesi gereken işlemlerini de dijital olarak gerçekleştirebilecekler. Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin ve temasın çok önemli olduğu bu günlerde vatandaşlar işlemlerini Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesi üzerinden yapılabilecek ve birebir temasa dahil olmadan salgına dur diyecekler.

AKPOLAT: "HEM İŞ YAŞAMINDA HEM DE SOSYAL YAŞAMDA YENİ ALIŞKANLIKLAR KAZANMALIYIZ"

Korona salgınıyla mücadelede diğer ülkelerden aldığımız ders bize karantinanın ve sosyal mesafenin kritik önemini gösterdiğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ''Hal böyleyken dijital dünyanın hayatlarımızda kapladığı yer hızla büyüyor. Beşiktaş Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dijital kanallar vasıtasıyla yanıt verebilmek için dijital hizmetlerimizi güçlendirdik. Belediyeye gelmeden işlemlerinizi dijital kanallarımızdan yapabilirsiniz. Ayrıca, Beşiktaş mobil uygulamamızda,ilçemiz sınırları içerisinde yer alan hastane ve eczaneler harita üzerinde görüntülenebiliyor. Bu zor dönemde, son teknolojilerin yardımıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıp onlara destek oluyoruz. Görevimizin başındayız. Gerekli durumlar için yeni uygulamaları hazırlıyoruz'' dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:44 Kaynak: Bültenler

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