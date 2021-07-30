Beşiktaş Belediyesi Edebiyat Kitap ve Plak Festivali başladı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, kitapseverler ve sanatseverleri bir araya getiren anlamlı bir festivale daha ev sahipliği yapıyor.

Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen yayınevlerine maddi ve manevi olarak destek sunmak isteyen Beşiktaş Belediyesi, komşularını kitapçılarla buluşturmaya devam ediyor. Barbaros Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilere açan Beşiktaş Belediyesi Edebiyat Kitap ve Plak Festivali'nde 29 yayınevi ve 8 sahaf(plakçı) yer alıyor. Plakların nostajik bir hava estirdiği festivalde yayınevleri, kitapseverlerle buluştuğu için oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Festivalde bulunan, Çanakkale'den Cumhuriyet'e Gerçek Objeler ve Fotoğraf Sergisi'ni vatandaşlar büyük bir ilgiyle ziyaret ediyor. Savaşta kullanılmış silahlar, süngüler, mataralar, kıyafetler ve kişisel eşyalardan oluşan yüzlerce gerçek objeyi görme fırsatı sunan sergi, meraklılarını bir daha unutamayacakları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

''Bütün belediyelerin ilham alması gereken bir etkinlik''

Festivalde en büyük ilgiyi ise kitaplar görüyor. Yolu Barbaros Meydanı'na düşen vatandaşlar stantları ziyaret ederek, kitap satın alıyor. Yayınevi çalışanı Aslı Sancak bütün belediyelerin bu tür etkinlikler yapması gerektiği belirterek şunları ifade etti:

''Böyle bir fuarda bulunduğum için gerçekten çok mutluyum çünkü pandemiden dolayı bu tarz etkinlikleri çok özledik. Şu anda festival güzel gidiyor. Daha önce Levent'te de Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiğietkinliğe katılmıştık. Bütün kitapseverleri bu festivale bekliyoruz.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyorum. Bütün belediyelerin ilham alması gereken bir etkinlik bu. Kitap satmak, insanlarla sohbet etmek ve yeni insanlarla tanışmak özlediğimiz şeyler.''

Plakçı Oğuzhan Dokanak, ilk defa İstanbul'da bir festivale katıldığını belirterek hafta sonu vatandaşların daha çok ilgi göstereceğinibeklediğini söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde kitap festivallerine katıldığını söyleyen Sahaf Yılmaz Üçler ise, halkın sahafa karşı her zaman ilgisi olduğunu belirterek fuar alanlarının kitapseverler için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Rıza Akpolat: Tüm komşularımı festivalimize bekliyorum

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bütün komşularının festivale davet etti. Akpolat;

''Beşiktaş'ta 'Edebiyat, Kitap ve Plak Festivali' bugün başlıyor! 29 yayınevi ve 8 sahafın katılımıyla her gün 11.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan festivalimize tüm komşularımı bekliyorum.'' dedi.

Beşiktaş Belediyesi Edebiyat, Kitap ve Plak Festivali 11.00 – 23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak ve 15 Ağustos'a kadar devam edecek.