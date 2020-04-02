Beşiktaş Belediyesi, Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'nde taleplere çözüm arıyor - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayata geçirdiği "Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi"nde talep ve ihtiyaçları anlık olarak analiz ederken, eş zamanlı olarak çözüm için çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüse karşı vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Beşiktaş Belediyesi de dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere koronavirüse karşı mücadele veriyor. Bu süre zarfında hayata geçen Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'yle ekipler ilçeyi 7/24 izleyerek gerekli durumlarda anında müdahale ediyorlar.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüsle mücadele eden hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini istemediklerini ifade etti.

Virüsle mücadelenin sürdüğünü belirten Akpolat, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknolojinin bize sunduğu imkanları kullanarak tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz siz komşularımız için çalışıyoruz. Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni bugünler için devreye aldık. Merkezimizde Beşiktaş'taki talep ve ihtiyaçları anlık olarak analiz ediyoruz ve eş zamanlı olarak çözüm için hızlıca harekete geçiyoruz. Beşiktaş'ta yaşayan hiçbir komşumuz, bizim için virüsle göğüs göğüse mücadele eden sağlık çalışanlarımız, ve sokaklardaki can dostlarımız dahil hiç kimse yalnız, kimsesiz değildir. Sizler evlerinizde, bizler de aralıksız görev başında kalarak bu salgını hep birlikte atlatacağız. Lütfen sabredin, biz buradayız. İnancımız tam, birlikte başaracağız."