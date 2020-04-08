Beşiktaş Belediyesi, iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Son Dakika

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Beşiktaş Belediyesi, iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
14 dakika önce
Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti.
Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulların tatil edilmesiyle Beşiktaş'ta boş kalan 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdu, 25 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarını ağırlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgınının başlamasının hemen ardından sağlık çalışanlarının ve ailelerinin güvende olması için adım attıklarını belirterek, "Toplam 185 kapasiteli iki yurdumuzu işte o kahramanlarımıza tahsis ettik. Halk sağlığı için fedakarca emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:14 Kaynak: AA
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