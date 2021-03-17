Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

17.03.2021 12:34
Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Beşiktaş Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bu zamana kadar hiçbir arkadaşımız mağdur olmadı bundan sonra da mağdur etmiyoruz" dedi. DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise "Toplu sözleşmelerde tabi ki alın terimizin hakkını sonuna kadar isteriz" diye konuştu.

Beşiktaş Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi için imza töreni düzenledi. Belediye binasının önünde gerçekleşen törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, birim müdürleri, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, temsilciler ve işçiler katıldı.

AKPOLAT: ARKADAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMİYORUZ

Birlik ve beraberlik içinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından onur duyduğunu söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Çalışma arkadaşlarımın pandemi koşullarında nasıl emek verdiğini çok iyi biliyorum. Görevime başladığım ilk günden beri gördüğüm eksiklikleri, bulunduğunuz çalışma alanlarındaki yaşam koşullarının düzenlenmesi yönünde adımlar attık. Herkesin ödemesi gecikebilir ama işçilerimizin, yol arkadaşlarımızın maaşları mutlaka zamanında ödenecek, aksaklık istemiyoruz. Bu zamana kadar hiçbir arkadaşımız mağdur olmadı bundan sonra da mağdur etmiyoruz" dedi.

"EN İYİ SÖZLEŞMEYİ YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİK"

Vatandaşın hizmete ihtiyacı olduğunu belirten Akpolat, "Toplu iş sözleşmesini, mümkün olduğunca en iyi şartlarda gerçekleştirdik. En iyi sözleşmeyi yapmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da gösterdiğimiz çabayla belediyeyi yönetmeye devam edeceğiz. Vatandaşın bize, hizmete ihtiyacı var. Sözleşmeyle dayanışma duygumuzu geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Umuyoruz ki bu sözleşmeler komşu belediyelere de örnek olur, imzalanmaya başlar. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun, bugüne kadarki yönetim anlayışımız neyse bundan sonra da aynı anlayışımızı devam ettireceğiz. İşçi arkadaşlarımızla kapı kapı gezerek vatandaşların sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞKAN: ALIN TERİMİZİN HAKKINI SONUNA KADAR İSTERİZ

Pandemi koşullarında yapılan toplu iş sözleşmesinin çok kıymetli olduğunu söyleyen DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise bu süreçte hayatını kaybedenlerin olduğunu dile getirerek, tedavi görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışkan, "Zor şartlarda halka hizmet eden belediyenin bütün kademelerinde çalışan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu dönemde daha fazla birlik olmaya ihtiyacımız var. Biz işçileriz, toplumun dinamik kesimiyiz. Toplu sözleşmelerde tabi ki alın terimizin hakkını sonuna kadar isteriz. 120 bin üyemiz var, ülkenin her yerindeyiz. Büyümeye devam ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek, emeğimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN: GENİŞ ÇAPLI YAPILAN İLK TOPLU SÖZLEŞME

Genel-İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan da "Geniş çaplı ve özgür müzakere masasında yapılan ilk toplu sözleşme oldu. O yüzden bizim için önemi çok büyük. Bin 850 işçiyi yani tamamını kapsıyor. En önemlisi de bu toplu sözleşme bundan sonra yapılacak bütün toplu sözleşmelerin temelini yani anayasasını oluşturacak. İçeriği daha kapsamlıdır. Mevcut olan toplu sözleşmelerden elde ettiğimiz demokratik, sosyal, iktisadi ve kültürel haklarımız korunarak üstüne daha yenileri eklendi. Umarız ki toplu sözleşme daha güzel günlerde daha iyi şartlarda yapılır ve geleceğe yeni katkı sunar" dedi.

Sözleşme töreni, karşılıklı çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.


Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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