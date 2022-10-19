Beşiktaş Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında 2 binanın yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında 2 binanın yıkımını gerçekleştirdi

19.10.2022 14:40
Beşiktaş Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında 2 binanın yıkımını gerçekleştirdi

Beşiktaş Belediyesince, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Beşiktaş Belediyesince, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'ndeki 2 bina, güvenlik önlemleri alınarak iş makineleriyle yıkıldı.

Basın mensuplarına bilgi veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçedeki yapı stokunun yüzde 78'inin 1980 öncesine ait olduğunu ve risk oluşturduğunu söyledi.

Deprem riskinin her geçen gün arttığını, bu kapsamda farkındalık etkinlikleriyle halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Akpolat, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Manolya ve Yakar apartmanlarının sözleşmesi imzalanarak yıkım ruhsatı oluşturuldu. Beşiktaş bu konuda çok fazla dezenformasyona uğramış bir ilçedir. Bugüne kadar maliklerle yapımcı firmalar arasında çıkan yüzlerce sorun belediyemize intikal etmiştir. Beşiktaş İmar AŞ'nin kurulumu tamamıyla bu dezenformasyonu ortadan kaldırmak, maliklerle yapımcı firma arasındaki hukuki süreçleri yönetmek, maliklerin yanında olmak, onların isteklerine göre bu yapıları tekrardan yapılandırmak, yanlış bilgiye, belgeye ulaşmalarının önüne geçmek için. Çünkü yapımcı firmalar hep yapamayacağı işlerin sözünü verdi belediyemize.

Bu yıkım bir başlangıç olacak. Dönüşüme girmek isteyen binalar, siteler, onların yönetimleri, yönetim kurulları, müdürleri, başkanları, her kim varsa doğru bilgiye, belgeye mutlaka ulaşsınlar. Yetki belgelerini Beşiktaş İmar AŞ'ye teslim etsinler ve bu süreçlerin tamamını Beşiktaş Belediyesi olarak güven içerisinde biz yönetelim."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında 2 binanın yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika

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